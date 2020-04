Fábio Abreu: «Tenho mais golos na bagagem»

Fábio Abreu esteve esta tarde à conversa com os jornalistas. O avançado do Moreirense estava numa série histórica, ao marcar seis golos em seis jogos consecutivos, quando o campeonato parou e anseia o rápido regresso aos relvados, registando mesmo que ainda pode vir a ser o melhor marcador da Liga 2019/20.





Um jogador não aguenta, mas tem de aguentar. Somos obrigados a ficar em casa, porque é para o bem de todos. Se queremos voltar ao ativo o mais rapidamente possível, temos de respeitar todas as regras. Em breve a situação pode acalmar e todos podemos voltar ao ativo.Foi difícil, porque já estava com o pensamento no próximo golo. Continuo com a mesma confiança e estou a trabalhar para que, quando seja possível voltar aos relvados, não sinta esta paragem e possa dar continuidade ao meu trabalho.Por sorte tenho o meu cão, um chihuahua, e vou conseguindo fazer uns remates para ele defender. (risos).Sim, sem dúvida nenhuma. Nos últimos três anos sinto que tenho vindo a progredir, após a minha vinda para o Moreirense a minha carreira está a dar o salto que pretendia. Marcar seis golos em seis jogos seguidos não é fácil. A equipa tem vindo a fazer um trabalho espetacular, o que ajuda muito, porque não estou sozinho em campo.Um avançado quer sempre marcar golos e ser o melhor marcador. Quando estava no Penafiel queria ser o melhor marcador, no Moreirense não foi diferente. Resta-me continuar a trabalhar para dar continuidade.Sim, é possível. Nada é impossível, temos é de ter confiança. Vejo o meu colega, o Nenê, que me ajuda muito pela experiência e maturidade que tem, que já foi o melhor marcador do campeonato. Ele conseguiu e eu sinto que posso atingir isso, vou lutar por isso.Ele dá-me muitos conselhos. Há pessoas que pensam que um avançado não se dá bem com o outro colega que é avançado, mas isso está errado. O Nenê é um profissional fantástico, que dá o máximo, trabalha muito, ajuda muito os mais novos e está sempre disponível. No trabalho de finalização ele fala muito comigo, dá-me conselhos. Tenho muito a agradece-lhe, porque é uma excelente pessoa.O que mais gosto dele é a forma de trabalhar diariamente. É um excelente profissional, que dá o máximo todos os dias. Isso acaba por compensar nos jogos.Não trocamos mensagens sobre isso, por acaso não. No outro dia, um amigo que jogou comigo nos juniores é que me disse que era o Baba, só aí dei conta de quem era. Quando estava nos juniores do Marítimo e ele na equipa principal, nós todos olhávamos para ele com admiração porque ele é um goleador.Acredito que o mais importante é preparar-nos o melhor possível para quando voltarmos ao ativo estarmos em boas condições. Treinar em casa é diferente de estar no relvado, todos juntos. Quando voltar, vou dar o máximo para ganhar forma física. Com o trabalho, tudo vai ser recompensado.Penso muito nisso. É claro que quero o retomar do campeonato, mas a saúde da população está em primeiro lugar do que o desporto. Quero voltar a jogar, porque sei que vou fazer mais golos, tenho mais golos na bagagem. Vamos esperar pelas próximas decisões.Ninguém pode encarar de forma tranquila. Vamos lutar sempre para ganhar, queremos sempre mais pontos e mais vitórias. Estar relaxado não é bom. Na segunda época no Penafiel, na reta final estávamos numa posição tranquila e muita gente ia para os treinos como se fosse mais um dia. Isso não é bom.