Fábio Abreu volta ao pódio dos melhores marcadores

O avançado Fábio Abreu não fez parte das opções iniciais do técnico Ricardo Soares no jogo de ontem, mas não perdeu tempo a mostrar serviço mal saltou do banco de suplentes. Regresso aos golos mais de três meses depois do golo apontado ao Marítimo que concluiu a brilhante sequência de seis jornadas a fazer o gosto ao pé. Eficácia com reflexos mediáticos, já que permite ao angolano recuperar o último lugar no pódio dos melhores marcadores do campeonato, com 11 golos. Posição, contudo, ameaçada, uma vez que o iraniano Taremi, que também tem o mesmo número de golos, marcou nas últimas três jornadas.