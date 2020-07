Fábio Pacheco apto para o regresso frente ao Sporting

Afastado dos últimos dois jogos devido a uma lesão, Fábio Pacheco pode voltar às opções de Ricardo Soares para o encontro de segunda-feira com o Sporting. Figura assídua no onze do Moreirense, o médio tem-se debatido com problemas musculares desde a retoma do campeonato. Apesar de estar recuperado, Fábio Pacheco terá a concorrência de Sori Mané para voltar às opções iniciais, já que o guineense somou os 90 minutos nos últimos três encontros. O plantel do Moreirense regressa hoje aos treinos, após dois dias de folga.