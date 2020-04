Fábio Pacheco: «No final de tudo isto vamos retirar uma grande lição»

Fábio Pacheco não esconde as saudades de trabalha com os seus colegas de equipa do Moreirense. O médio do clube de Moreira de Cónegos confessou sentir "falta de tudo o que nos rodeava no futebol", notando que "do que tenho mais saudades é do treino em conjunto com os meus colegas, das brincadeiras no balneário e da adrenalina dos jogos.





A viver uma nova era no futebol, não só em Portugal, Fábio Pacheco tem conseguido "adaptar-me a esta nova condição de treinos. Apesar de treinar em casa, e tentar manter uma boa forma física, isto não é fácil. "Temos beneficiado de um grande acompanhamento por parte da nossa equipa técnica, que nos permitem manter os planos e rotinas diárias mais específicas possíveis para, quando voltarmos, nos sentirmos confiantes e prontos para a competição", ressalvou, em declarações à rubrica 'Jogamos em casa', promovida pelo departamento de comunicação do Moreirense.Obrigado ao isolamento social, como consequência da pandemia provocada pela Covid-19, Fábio Pacheco tem procurado ocupar o tempo com "coisas diferentes". "Tenho cumprido os planos que recebemos para mantermos a condição física. Como tenho dois filhos fica fácil preencher o tempo livre com brincadeiras e trabalhos com eles, sobrando ainda algum tempo para fazer coisas cá em casa e cuidar do jardim.""O mais importante é sabermos cuidar de nós e dos outros e, para isso, já todos sabemos que só ficando em casa estaremos mais perto de ultrapassar este obstáculo, para regressarmos aos relvados e às nossas vidas normais. No final de tudo isto vamos retirar uma grande lição, pois é a adversidade que torna o ser humano mais forte", sublinhou, na mensagem direcionada aos adeptos.