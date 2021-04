FC Porto é o único grande que falta a Vasco Seabra

Vasco Seabra ainda não conseguiu somar qualquer triunfo em casa, mas amanhã pode atingir um registo histórico se conseguir somar pontos na receção ao campeão FC Porto.





O técnico já travou o Benfica, e, mais recentemente, o Sporting, com dois empates, e agora procura completar um trio de bons resultados diante dos grandes do futebol português. Já com Steven Vitória à disposição, Seabra cogita a possibilidade de promover mudanças na defesa, com o regresso do capitão ao onze, depois de ter cumprido castigo disciplinar.