Ferraresi: «Alcançámos o objetivo»

Ferraresi é o homem do momento no Moreirense. O defesa-central tem sido o goleador de serviço e ontem, ao fazer o 1-1, carimbou o terceiro golo nos últimos quatro jogos.

“Foi um jogo muito difícil porque defrontávamos um rival forte, como acontece todos os fins de semana, mas a verdade é que a entrega desta equipa não tem preço. Estou muito feliz pelo que alcançámos... Era muito importante ganharmos porque assim alcançámos o objetivo. Agora é trabalhar para os dois jogos que ainda faltam”, resumiu,

Do lado do Portimonense, o capitão Dener não escondeu a desilusão pela derrota. “Entrámos bem no jogo, criámos algumas oportunidades para marcar mais mas não soubemos administrar o resultado. Era um jogo importante mas não conseguimos vencer”, lamentou.