Ferraresi: «Conquistámos um ponto que é muito importante para nós»

Ferraresi, defesa-central do Moreirense, mostrou-se muito "contente" por ter feito o golo que valeu o empate (1-1) aos cónegos na receção ao FC Porto. O venezuelano, que já representou a formação B dos dragões, não escondeu ser "especial" jogar contra a sua antiga equipa.





"Jogámos contra uma grande equipa, estivemos bem no plano defensivo, muito unidos e conquistámos um ponto que é muito importante para nós. Lutámos até ao fim, sofremos, mas conseguimos conquistar um ponto num jogo que é sempre difícil. Para mim, é sempre importante ajudar a equipa, fico contente pelo golo, mas ainda mais com o ponto que conquistámos. Sim, é especial jogar contra o FC Porto, joguei no FC Porto B, mas agora represento o Moreirense", atirou o defesa, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.