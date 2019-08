Filipe Soares abre dúvida

O Moreirense começa hoje a preparar a receção ao Gil Vicente e a grande preocupação do treinador Vítor Campelos passa por avaliar a disponibilidade física de Filipe Soares, médio que teve de ser substituído ainda no primeiro tempo da partida frente ao Sp. Braga, na jornada inaugural do campeonato.

Dúvida para dissipar ao longo da semana, dado que Filipe Soares sofreu uma pancada na grade costal em Braga e, apesar de ter sido assistido por duas vezes em virtude do problema, acabou por não resistir às dores e foi substituído por Luiz Henrique logo aos 28 minutos.

Contudo, apesar das cautelas médicas que o traumatismo nas costelas implica, os responsáveis clínicos dos cónegos estão confiantes na recuperação total do médio a tempo de integrar a estratégia.