Filipe Soares reforça Moreirense por cinco épocas

O médio Filipe Soares reforçou o Moreirense, da I Liga portuguesa de futebol, com um contrato válido até ao final da época 2023/24, confirmou hoje o emblema minhoto no seu sítio oficial.Os 'cónegos' adquiriram a "totalidade do passe" do futebolista de 20 anos, que, na época passada, disputou 37 jogos oficiais e marcou três golos pelo Estoril-Praia, da II Liga.Internacional pelas seleções jovens de Portugal, o jogador formado no Benfica vai encontrar, no plantel dos vimaranenses, o irmão Alex Soares, também contratado neste defeso, ao Omónia de Nicósia, do Chipre.