Filipe Soares: «Tiveram um pouco de sorte que também acompanha os campeões»

Filipe Soares considera que o Moreirense realizou uma boa exibição apesar da derrota frente ao Benfica (). O médio explica que os cónegos tentaram anularam o jogo entre linhas dos encarnados, dizendo que a equipa de Bruno Lage teve alguma sorte na partida."Foi um bom jogo. Tentámos anular o que o Benfica tem de melhor que é o jogo entre linhas e conseguimos cortar as linhas de passe. Esivemos bem nesse ponto.Procurámos assumir o controlo da bola e tivemos momentos muito bons.Dar os parabéns ao Benfica e boa sorte para o resto do campeonato.Não creio que tivessem mais vontade de vencer do que nós, mas tiveram um pouco de sorte que também acompanha os campeões e o Benfica é o atual campeão", disse à Sport TV no fim do jogo.