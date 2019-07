FPF e Liga garantem VAR no Moreirense mesmo sem TV

Apesar de o Moreirense ainda não ter contrato firmado para a cedência dos direitos das transmissões televisivas dos seus jogos em casa para a temporada 2019/20, Record sabe que a utilização do VAR nos encontros caseiros dos cónegos não está colocada em causa e que, por isso, tanto Liga como FPF, estão tranquilas quanto a esta situação.





Ao que o nosso jornal apurou, caso não haja transmissão televisiva dos encontros, tanto a FPF como a Liga estão comprometidas em assegurar os meios que permitirão a chegada das imagens do jogo à Cidade do Futebol para análise do VAR.