Frimpong oficializado no Moreirense por quatro épocas

O Moreirense oficializou, esta manhã, a contratação do lateral esquerdo Godfried Frimpong. O ex-jogador do Benfica assinou um contrato válido por quatro épocas com o emblema de Moreira de Cónegos.





"Com esta contratação o plantel às ordens de João Henriques vê-se assim reforçado com mais um jovem de qualidade e de grande margem de progressão", descreveu o Moreirense na nota em que confirma o acordo com Frimpong.Frimpong já se encontra em Ofir, onde o plantel está a estagiar. Esta tarde vai cumprir o primeiro treino.