Gabrielzinho no horizonte

O regresso de Gabrielzinho a Moreira de Cónegos é um cenário que continua em cima da mesa. Os responsáveis da SAD do Moreirense estão empenhados em voltar a contar com os serviços de um extremo que na segunda metade da época passada foi determinante na manobra da equipa orientada por Ricardo Soares e apontou dois golos em 15 jogos.

O jogador brasileiro continua ligado contratualmente ao Rio Ave, mas os cónegos alimentam a esperança de que o avançado não integre a versão final do plantel de Mário Silva.

De referir que os minhotos estão no mercado à procura de soluções de ataque, mas o presidente Vítor Magalhães está atento à evolução deste caso no sentido de posicionar o seu clube no concurso de um elemento com provas dadas. * B.F.