Gabrielzinho operacional

O extremo Gabrielzinho foi autor do golo que valeu o empate (1-1) frente aos vizinhos de Guimarães, na última jornada, mas também obrigou o técnico Ricardo Soares a realizar uma substituição na reta final da partida devido a queixas de dores no gémeo da perna esquerda. Limitação física, contudo, sem reflexos na disponibilidade do brasileiro para a receção ao Famalicão, pelo que Gabrielzinho deverá continuar a desempenhar funções no corredor no regresso dos cónegos ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.