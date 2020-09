Galego é reforço do Moreirense

O médio ofensivo Galego será reforço do Moreirense para a época 2020/2021. Revelação da Portuguesa Santista na série A2 do Paulistão, o jogador, de 23 anos, está a caminho de Moreira de Cónegos para realizar os necessários exames médicos antes de assinar contrato.





A Portuguesa Santista já confirmou a transferência, dando conta de que "os clubes já assinaram o acordo, restando apenas o atleta realizar os exames médicos exigidos para concretizar a negociação".O Moreirense acompanhava a evolução do jogador há vários meses. Aos 23 anos, Galego, terá assim a primeira experiência no futebol português, depois de ter actuado sempre em clubes do Brasil, como Ferroviário, Ponte Preta, Bragantino, Guarani-SC, Marília e Mogi Mirim.