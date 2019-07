Gil Vicente e Moreirense empatam em jogo de preparação

Gil Vicente e Moreirense enfrentaram-se esta quarta-feira no Estádio Adelino Ribeiro Novo. Numa altura que os treinadores começam a maturar as ideias para o início da temporada, o resultado entre os dois conjuntos foi um empate a uma bola.





A partida ficou marcada pela superioridade de uma das equipas em cada uma das partes. Apresentando-se num 4-2-3-1, com Kraev no apoio a Sandro Lima, o Gil Vicente chegou ao longo à passagem do minuto sete.Depois de um erro de Djavan, Samuel trabalhou bem e rematou forte, não dando hipótese ao guarda-redes adversário. Os pupilos de Vítor Oliveira podiam ter aumentado a vantagem ainda antes do intervalo, mas tanto Sandro Lima como Samuel não conseguiram dar sequência a boas jogadas de ataque.O intervalo fez bem ao Moreirense, que entrou mais pressionante. Assim, à passagem do minuto 59, Fábio Abreu respondeu da melhor forma a um cruzamento de Pedro Nuno, igualando as contas do encontro. Até ao fim da partida, nota de destaque para a defesa de Pasinato a cabeceamento de Kraev, no entanto, o resultado não viria a sofrer alterações.