Gonçalo Franco é reforço de longa duração para o Moreirense

Gonçalo Franco é reforço do Moreirense. O médio-ofensivo, de apenas 19 anos, deixa o Leixões para jogar na 1ª Liga, rubricando um contrato válido para as próximas cinco temporadas. Com passagens na formação por Boavista, FC Porto, Rio Ave e Leixões, Gonçalo evidenciou-se na época passada, em Matosinhos.





Após ter marcado três golos em 17 jogos pelos sub-23 dos leixonenses, o destro foi promovido ao plantel principal, alinhando em seis partidas na 2ª Liga.