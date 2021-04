Gonçalo Franco: «União foi fundamental»

Gonçalo Franco foi o pêndulo do meio-campo do Moreirense e levou para casa o prémio de Homem do Jogo para a Sport TV; porém, o jovem, de 20 anos, destaca o coletivo. “Ganhar aqui é um sentimento muito bom, porque, juntos, fomos capazes de dar a volta. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e, por isso, a união foi fundamental. Depois de sofrermos, fomos atrás da vitória e conseguimos. Agora temos de continuar a trabalhar”, referiu.

Por seu lado, Pedrinho não conseguiu esconder a desilusão. “Fomos superiores, mas o Moreirense teve a felicidade do jogo. É com essa sensação que ficamos”, começou por dizer, deixando clara a ambição do Gil Vicente: “Queremos chegar aos 30 pontos, mas, depois, temos de ir atrás dos 31, 32, 33... sempre assim.”