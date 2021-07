Gustavo avalia futuro

Ainda a cumprir o período de quarentena depois de regressar do Brasil, Gustavo Souza deve começar a trabalhar com o restante plantel nos próximos dias. No entanto, o avançado de 25 anos não vai continuar em Moreira de Cónegos, havendo dois cenários em aberto: a rescisão de contrato ou nova cedência. O jogador, que já esteve emprestado ao Casa Pia e ao Mafra, tem vários interessados na Liga 3.