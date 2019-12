Halliche tem via aberta para o onze

Iago Santos não escondeu a indignação pela expulsão no encontro com o Sporting. O defesa-central contestou a decisão de Artur Soares Dias, sobretudo o segundo amarelo exibido pelo árbitro portuense, num lance em que derruba involuntariamente Bolasie.





A expulsão por acumulação de cartões amarelos afastará Iago Santos do último encontro da época, numa altura em que estava a consolidar a posição no onze inicial. A cumprir a terceira época no Moreirense, o central foi expulso pela primeira vez desde que chegou ao clube. De resto, apenas havia visto um vermelho desde que alinha no futebol português, curiosamente na primeira época, quando representava a Académica, em jogo diante do Estoril.Nesta lógica, Halliche tem via aberta para regressar ao onze, domingo, em receção ao Belenenses SAD, depois de ter sido afastado da equipa titular na sequência da eliminação da Taça de Portugal, perante o Mafra.