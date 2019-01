Hino custa 3.835 euros ao Moreirense

O Moreirense foi multado em 3.825 euros pelo Conselho de Disciplina por causa do hino.

No jogo com o Aves, que venceu por 1-0 e que, por isso, permitiu a subida ao 5.º lugar, os cónegos utilizaram a aparelhagem sonora depois do pontapé de saída, o que constitui uma violação dos regulamentos.

"Antes do jogo começar, estava a passar o hino do Moreirense na instalação sonora do estádio. O som só foi desligado quando já passavam cerca de 45 segundos após o início do jogo", pode ler-se no relatório do delegado da Liga, citado pelo mapa de castigos do Conselho de Disciplina.