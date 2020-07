Iago ruma à Arábia Saudita e já não defronta o Sporting

Ponto final. Iago anunciou este domingo à equipa técnica do Moreirense que vai deixar o clube, saída com efeitos imediatos o que o leva a falhar o jogo com o Sporting de amanhã. O central ruma agora ao Al Taawon, na Arábia Saudita, equipa orientada por Vítor Campelos, ex-treinador do... Moreirense.





Recorde-se que o emblema de Moreira de Cónegos já tinha tentado renovar contrato com o jogadorm não se mostrando este disponível uma vez que já tinha em mãos propostas financeiramente mais vantajosas.