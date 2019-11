Iago Santos perto do onze

Iago Santos deverá ter uma nova oportunidade para regressar ao onze do Moreirense no encontro com o Mafra, da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, marcado para o próximo dia 24.

Uma vez que Vítor Campelos deve promover alterações no conjunto titular que defrontará o adversário da 2ª Liga, dadas as naturais expectativas de mexidas em contexto de jogo de Taça, Iago Santos tem, por isso, esperança de discutir um lugar entre a equipa inicial.

O defesa-central brasileiro iniciou a temporada como titular, mas foi afastado das primeiras opções do técnico depois do empate com o Rio Ave, a uma bola, em duelo da 10ª jornada, em Vila do Conde. Tem um golo marcado em 11 jogos.