Ibrahima Camará chamado à seleção da Guiné-Conacri

Ibrahima Camará, que alinha no Moreirense, foi hoje convocado pela seleção da Guiné-Conacri para os compromissos com Mali e Namíbia, de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.

O médio integra os eleitos do treinador francês Didier Six para o embate caseiro com a congénere maliana, em 24 de março, em Conacri, e a visita aos namibianos, seis dias depois, em Windhoek, relativas às últimas duas jornadas do Grupo A de apuramento.

Ibrahima Camará, de 22 anos, contabiliza um golo marcado em três internacionalizações pela Guiné-Conacri e 14 aparições na terceira temporada ao serviço do Moreirense.

A Guiné-Conacri, finalista da CAN em 1976, é vice-líder do Grupo A, com oito pontos, menos dois do que o Mali, um dos cinco apurados para a fase final, enquanto Namíbia e Chade seguem nas terceira e quarta posições, com três e um ponto, respetivamente.