Ibrahima reintegrou os treinos do Moreirense, este sábado, após a realização de um teste negativo à infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

O internacional pela Guiné Conacri foi infetado no estágio que a sua seleção realizou recentemente no Algarve, tendo falhado uma semana e meia de treinos. Já em Moreira de Cónegos, depois de ter cumprido a primeira fase do isolamento numa unidade hoteleira do Algarve, Ibrahima foi considerado recuperado e foi autorizado a reintegrar os treinos.

Ricardo Soares tem assim menos uma dor de cabeça, uma vez que o plantel conta com sete lesionados: Sori Mané, Kewin, Derik Lacerda, André Luís, Anthony D’Alberto, Abdu Conté e Pedro Amador.