Ibrahima tem amigo especial

O médio Ibrahima Camará, jovem de 21 anos da Guiné Conacri, encontra-se a recuperar de uma recidiva de uma lesão muscular na coxa direita e está a ser acompanhado a par e passo pela equipa médica do Moreirense, mas, como está sozinho em Portugal, tem contado com a ajuda do colega Abdu Conté, lateral português natural da Guiné Bissau, para atravessar este momento. Os dois partilham laços de amizade, que vai para além do balneário, dado que têm sido o suporte um do outro nesta fase de isolamento social.