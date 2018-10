Ivanildo imprescindível

Na época de estreia na 1ª Liga, Ivanildo já ganhou o estatuto de defesa-central mais utilizado por Ivo Vieira. Apesar de ser o mais novo do grupo de quatro à disposição do treinador, o jogador cedido pelo Sporting tornou-se imprescindível. Ivo Vieira já experimentou diversas soluções no eixo da defesa, o que fez com que Ivanildo já tivesse como parceiros Iago Santos, Halliche e Mohamed. O jovem central de 22 anos foi titular e totalista em sete dos oito jogos disputados no campeonato e mesmo no recente jogo da Taça de Portugal, frente ao S. Martinho, não folgou.

Na preparação da ida à Luz, Ivo Vieira já conta com Neto. O médio cumpriu os dois jogos de suspensão que resultaram da expulsão no encontro com o V. Setúbal, há quase um mês, e pode ser chamado para o embate com o Benfica.

Arsénio contra a maldição

A forte possibilidade de entrada no onze de Arsénio pode ajudar os vimaranenses a quebrar a maldição de dez derrotas consecutivas em casa dos grandes. É o desafio perante as águias.