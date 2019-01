Ivo Vieira: «A diferença de pontos não nos vai dar nada no jogo»

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, disse este domingo que quer amealhar os três pontos na receção de segunda-feira ao vizinho Aves, em jogo da 16.ª jornada da Liga NOS.O técnico dos minhotos contou que o grupo está "pujante, feliz e alegre" e abordou a partida com um adversário em luta para sair dos lugares de descida, apontando ter "confiança" no futuro, mas sem nunca desvalorizar o Aves."A diferença de pontos não nos vai dar nada no jogo. Temos de interpretar o jogo com confiança e prazer. Temos de disputar o jogo para ganhar. Do outro lado, há uma equipa que vai lutar pela vida e pelos pontos. Temos de estar preparados", disse Ivo Vieira.O Moreirense segue em sexto lugar, com 25 pontos, enquanto o Aves é 16.º e antepenúltimo, com 11, estando em causa, além da diferença pontual, um jogo com características de dérbi que habitualmente é muito disputado dentro e fora do campo."Estes jogos trazem por vezes coisas diferentes. Percebemos a rivalidade que existe. Todos querem ganhar, mas nós temos de nos abstrair disso. Queremos ganhar como em todos os outros jogos. Não podemos jogar com a responsabilidade de ser um dérbi. Temos a responsabilidade de querer amealhar os três pontos", disse o técnico dos vimaranenses.Ivo Vieira lembrou que o Moreirense, na posição que está, poderá sentir-se mais livre para "mostrar qualidade", mas advertiu que a "tranquilidade" não pode influenciar o "empenho"."Em termos de empenho nos duelos, e em querer, temos de igualar as características do adversário. Na qualidade e na confiança, podemos fazer a diferença. Mas, temos de querer tanto ou mais do que o nosso adversário", frisou o treinador, que falava em conferência de imprensa de antevisão à partida.Quanto ao mercado de janeiro, Ivo Vieira frisou que está "supre satisfeito com os jogadores que representam o Moreirense", analisando que "o campeonato estável que está a ser feito é muito mérito deles", mas admitiu que não consiga manter todos no plantel, uma situação que considerou "normal"."Temos um grupo interessante e muito valioso em termos humanos. A equipa está a ter um bom desempenho. Gostava de manter os ativos até ao final da época, mas não me preocupa nada que aconteça uma situação que seja melhor para o atleta. Percebo isso e temos como reagir a isso", concluiu.Moreirense e Desportivo das Aves jogam na segunda-feira, às 17 horas, no Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.