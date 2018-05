Ivo Vieira, de 42 anos, é o novo treinador do Moreirense. O banco dos cónegos estava a revelar-se apetecível, com vários candidatos a alinharem-se para a sucessão a Petit, mas a decisão final do presidente Vítor Magalhães privilegiou o técnico madeirense que, na época passada, trabalhou na Académica e Estoril, não tendo conseguido evitar a descida de divisão dos canarinhos.A confirmação chegou ao final da noite de ontem, através de comunicação de fonte do clube à Lusa, sendo esclarecido que Ivo Vieira assinou contrato apenas por uma temporada. O núcleo técnico será ainda composto por Miguel Romão e Pedro Andrade, transitando do anterior elenco Leandro Mendes e Taborda, treinador de guarda-redes.Os cónegos iniciam a preparação para 2018/19 a 25 de junho, cumprindo exames médicos, deixando para mais tarde a realização de um estágio em Ofir, de 9 a 14 de julho.

Autor: Vítor Pinto