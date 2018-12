Ivo Vieira: «Como se trava o FC Porto? Prefiro apostar em destravar o Moreirense»

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, disse esta segunda-feira que quer "sentir que tudo foi feito para conseguir um resultado positivo" no terreno do FC Porto, na terça-feira, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal."São diferenças substanciais em termos de grandeza e qualidade, mas no nosso plantel há muitos jogadores que podiam ter espaço em equipas desta dimensão. O importante é sentir que tudo fizemos para conseguir ter um resultado positivo", afirmou o treinador do Moreirense.Ivo Vieira recordou que o emblema minhoto "já habitou as pessoas a entrar em campo para ganhar o jogo, independentemente da qualidade do adversário"."Naquelas percentagens quase malucas, de um por cento a nosso favor e 99 para o FC Porto pode ser o dia em que acontece o um por cento. É para isso que vamos jogar", sublinhou.O treinador dos vimaranenses, que falava aos jornalistas na conferência de antevisão da partida, considerou que "o FC Porto, pela quantidade de vitórias consecutivas, é a melhor equipa em Portugal neste momento", mas garantiu que isso "motiva" a equipa 'cónega'.Já questionado sobre a forma de travar os dragões, Ivo Vieira disse preferir apostar a estratégia em "destravar" o Moreirense."Temos de ser irreverentes dentro do jogo. Vamos defrontar um adversário difícil, mas a pior receita que se pode ter é olhar para o adversário com receio de fazer aquilo em que acreditamos. Não admito que a minha equipa se queira desfazer da bola a toda a força. Nunca vamos ter falta de iniciativa e de ideias", referiu.O treinador enalteceu ainda o bom momento da sua equipa, antevendo um encontro bem disputado."Temos de acreditar no que fazemos, no processo de jogo, o que os jogadores têm feito de forma valorizada. Estamos num bom momento, o FC Porto nuns patamares acima. São duas equipas que podem proporcionar um bom espetáculo", frisou.Ivo Vieira desvalorizou ainda as recentes deslocações dos 'dragões', à Turquia (vitória por 3-2 frente ao Galatasaray) e a São Miguel (triunfo por 2-1 diante do Santa Clara)."Não acho que seja um facto que vai pesar no jogo. Uns treinadores reclamam que se joga pouco, mas quando se joga muito também se reclama. Estar na posição do FC Porto é sinal de sucesso, está em todas as competições, é uma equipa que joga para vencer. Quem está a esse nível tem de estar preparado para tal. Quem dera a todos os treinadores da Liga a passar por essa dificuldade", referiu o treinador dos minhotos.Quanto à gestão da sua equipa - o Moreirense jogou sábado em Chaves, onde venceu os flavienses por 2-1 em jogo para o campeonato - Ivo Vieira admitiu trocas, mas garantiu que não se devem a gestão de esforço."Já passei esta mensagem aos jogadores, poderá haver alterações por mérito e competência daqueles que trabalham aqui todos os dias. Temos um plantel equilibrado e competitivo, há jogadores que a qualquer momento podem entrar na equipa. Têm-me criado dificuldades durante a semana, isso é saudável, são bons problemas", concluiu.O Moreirense, em oitavo na Liga NOS com 19 pontos, visita o FC Porto, líder com 33, na terça-feira, pelas 20:45. em jogo para a Taça de Portugal.