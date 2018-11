Ivo Vieira desvaloriza momento do Benfica e quer ganhar na Luz

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, desvalorizou esta quinta-feira o atual momento do Benfica e garantiu que vai visitar a Luz sexta-feira, em jogo da nona jornada da Liga NOS, com o objetivo de ganhar."Estamos focados naquilo que podemos fazer. Acho que isso (derrota do Benfica frente ao Belenenses por 2-0) não vai pesar. Se fizermos uma análise muito fria, o Benfica perdeu por 2-0, mas podia ter ganhado por 5-2. O Benfica continua a ser uma equipa forte e competitiva. Não vamos valorizar o momento do Benfica, mas sim o que podemos fazer no jogo. Temos de aproveitar o que fazemos de bom no campo e temos o objetivo de ganhar", disse o técnico.Ivo Vieira, que falava aos jornalistas na habitual antevisão à partida e em dia de 80.º aniversário do Moreirense , lembrou que os encarnados lutam para ser campeões, vão jogar no seu estádio, pelo que deverão criar "muitas dificuldades" e podem até encarar o jogo "em termos motivacionais" como "bom para mudar o rumo dos acontecimentos"."Temos de entrar com cautelas, mas por causa da valia do Benfica e nunca por um sentimento nosso de que nos resta é defender dentro da área e oferecer o jogo. Vamos para o jogo para atacar, vamos para o jogo para discutir o jogo, vamos para tentar marcar golo. Se não, não fazia sentido estar aqui, nem estar no futebol. Temos de ir lá com o intuito de pontuar e a pensar em ganhar. Ninguém joga para perder, mas com equipas mais fortes o risco é maior de acontecer", afirmou Ivo Vieira.O técnico dos minhotos admite dois cenários para o Benfica, apontando que "pode entrar muito motivado ou pode entrar intranquilo"."Como não podemos adivinhar, temos de estar seguros e acreditar no que podemos fazer", referiu.Quanto ao facto de não poder utilizar o avançado internacional sul-21 Heriberto, jogador emprestado pelas águias, Ivo Vieira frisou que o emblema dos 'cónegos' tem outras soluções.O Benfica, terceiro classificado, com 17 pontos, recebe sexta-feira, no Estádio da Luz, pelas 20H30, o Moreirense que segue no 12.º posto, com 10, no encontro inaugural da nona jornada da Liga NOS.