Ivo Vieira e a receção ao FC Porto: «Vamos ter pela frente a equipa mais forte»

Força e ânimo são as palavras-chave para Ivo Vieira para a receção do Moreirense ao FC Porto, esta sexta-feira, em partida a contar para a 21.ª jornada do campeonato, visto que, para o técnico cónego, do outro lado estará "a equipa mais forte"."Vamos ter de força, vamos ter de ter ânimo, mas acima de tudo o jogo faz-se pela qualidade que os jogadores do Moreirense têm e pelo trabalho que tem sido desempenhado. Temos consciência que vamos ter pela frente um adversário que nos vai oferecer muita dificuldade que é o campeão em título, é o primeiro classificado e é a equipa mais forte, a tabela o diz, no nosso campeonato", começou por dizer, garantindo, de seguida, que o seu coletivo procurará um bom desfecho."Nós vamos jogar como acreditamos. Jogar bem, correr atrás de um resultado positivo. O nosso objetivo não varia, nem pouco mais ou menos, no empenho dos jogadores nem na vontade de ganhar o jogo, mas sabemos que é uma tarefa muito difícil, é a melhor equipa, está em primeiro e vai-nos oferecer muitas dificuldades no jogo. Mas temos de acreditar no que valemos e no que podemos fazer e defender a nossa posição na tabela", frisou.Esta será a terceira vez que os minhotos defrontam os dragões esta temporada, depois das derrotas para o campeonato (3-0) e para a Taça de Portugal (4-3), mas será a primeira dentro de portas, uma arma que Ivo Vieira quer explorar da melhor forma."Não se trata de ser mais refinada ou não. Vamos interpretar o jogo da mesma forma como interpretamos os outros dois com o FC Porto, a diferença é que temos de procurar que o resultado se inverta e o número de golos também. Perdemos um jogo 3-0 em que tivemos um desempenho razoável. Perdemos outro 4-3 e que também tivemos bom desempenho. Mas foram os dois fora de portas. Temos de utilizar as nossas armas em casa", sublinhou.Questionado sobre o momento da equipa, que segue isolada na 5.ª posição, o técnico cónego voltou a demonstrar alguma vontade de manter os pés no chão, embora não negue que "lutar para segurar o lugar é o mínimo"."A cautela é um bom prenuncio. É verdade que estamos numa posição muito boa. Respeito que os adeptos sonhem. Eu também sonho muitas vezes. Quando bato com a cabeça na mesinha de cabeceira, acordo repentinamente. Todos nós temos direito ao sonho, mas também temos de ser realistas. O nosso objetivo é fazer o melhor campeonato possível, fazer um campeonato tranquilo. Não nos escondemos na verdade que estamos em quinto lugar. Temos de defender esse lugar. Temos de lugar por esse lugar, mas temos de ter consciência que muitas equipas perseguem o lugar. Se formos fortes e competentes como acredito que possamos ser, vamos aguentar o mais tempo possível nesta posição ou lutar para que possamos estar o máximo de tempo possível na mesma. Quando não conseguirmos, ou os outros forem melhores que nós e conquistarem esse espaço, temos de encarar com naturalidade, mas não vamos abdicar de tentar sustentar este lugar porque é o mínimo que podemos fazer", concluiu.