Ivo Vieira: «É um absurdo dizer que o Moreirense não quer ficar com o 5.º lugar»

O Moreirense desloca-se ao terreno do Aves na penúltima jornada da Liga NOS e na conferência de antevisão da parida, o treinador Ivo Vieira deixou uma mensagem aos críticos. O Moreirense ocupa o 5.º lugar, com 49 pontos, no entanto há quatro jogos que não vence.

“Muito sinceramente e honestamente quero deixar uma mensagem aos cegos. O Moreirense, ao contrário do que algumas pessoas falam, muitas vezes para o ar, foi uma equipa que lutou sempre pelo resultado. No Santa Clara fomos melhores mesmo com 10, com o Chaves fomos mais fortes e sofremos de bola parada, no Bessa não fizemos um bom jogo mas voltámos ao que somos, muito fortes, diante do Rio Ave, em que praticamente sufocamos o nosso adversário. Dizer aos cegos que o resultado não dita tudo o que fazemos. Se tivéssemos ganho esses jogos todos queriam o Moreirense a lutar pelos três primeiros. O que estamos a fazer não é pouco. Dissemos que éramos capazes de fazer um campeonato a este nível, há equipas que estiveram a descansar durante 70 por cento da época. Nós trabalhamos muito e estamos a usufruir disso”, afirmou o técnico.

“É uma crítica geral. No futebol português as pessoas não usufruem dos espectáculos, só querem saber o resultado final para depois descarregar a frustração, muitas vezes criada em casa. O futebol deve ser uma festa. Claro que quero que a equipa ganhe. Perante os anos anteriores e o que estamos a fazer esta época, todos os adeptos do Moreirense deviam fazer uma vénia a esta equipa. Temos de valorizar o que eles têm feito. Não admito que apontem o que for a estes jogadores. Os cegos são os que não gostam do futebol, olham para o resultado e opinam sobre o mesmo. Temos de ser mais profundos do que isso. É um absurdo dizer que a equipa não quer ficar com o 5.º lugar.”

Já sobre o jogo com o Aves, Ivo Vieira garante que a sua equipa vai apresentar-se "sem amarras".

“É um jogo com características diferentes. Continuamos a perseguir o objetivo de defender a nossa posição. As duas equipas têm o campeonato praticamente feito, o Aves conseguiu a manutenção e o Moreirense está no 5.º lugar. Nas últimas 14 jornadas ocupamos o 5.º lugar em 13 delas. O jogo podia ser mais atrativo se houvesse objetivos mais palpáveis. O Moreirense quer defender o 5.º lugar, o Aves quer melhorar a classificação e o jogo vai ter o seu interesse. Vamos fazer tudo para que o resultado seja a nosso favor, porque é isso que queremos oferecer aos nossos sócios”, referiu.

“Vamos apresentar-nos de forma organizada, sem amarras. Corremos riscos, mas os resultados dos mesmos estão à vista. Do outro lado está uma equipa que criou alguma sustentabilidade nas últimas jornadas e conseguiu o seu objectivo. Era uma equipa que jogava de forma diferente, amanhã podemos ter uma equipa mais atrevida, mais solta, mais confiante. Perspetivo um jogo aberto, com duas equipas a querer ganhar. Do outro lado está uma equipa com valia, o Inácio fez um trabalho muito interessante na recuperação pontual. Cada um com a sua estratégia vai procurar realizar um bom espetáculo. De forma natural, as equipas soltam-se quando têm os seus objetivos conquistados”, apontou.