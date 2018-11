Ivo Vieira espera dificuldades em Braga mas promete não se inibir

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, disse esta sexta-feira que espera dificuldades na deslocação de sábado ao terreno do Sporting de Braga, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS, mas garantiu desinibição."É notório o que o Braga tem feito nos últimos anos, é uma equipa que se aproxima a passos largos da luta pelos lugares cimeiros, tem-se mantido na caixa dos quatro primeiraos. Mas temos de pensar no que podemos fazer diante de uma equipa fortíssima. Vamos encontrar muitas dificuldades, mas isso não nos vai inibir de disputar o jogo, querer ganhá-lo", disse Ivo Vieira.O técnico prometeu "luta" e disse que quer ver os bracarenses "menos confortáveis dentro do jogo", aproveitando o bom momento atual do Moreirense."Qualquer treinador passa uma mensagem positiva, de confiança, com o objetivo de vencer o jogo. Será de uma forma natural. Nestes jogos, a responsabilidade é mais dos outros, podemos ter aí alguns ganhos", apontou.Ivo Vieira também abordou o sorteio da Taça de Portugal ditou o jogo com o FC Porto, apontando que "os jogadores têm de usufruir do jogo"."É um desafio aliciante para os jogadores, motivante, mas extremamente difícil para o nosso objetivo, que era passar mais uma eliminatória. Mas, nada é impossível e é nosso desejo que sejamos um tomba-gigantes. Na altura, iremos para a luta e fazer nosso melhor. Por ser no Estádio do Dragão temos de fazer mais ainda", disse.Moreirense, sexto classificado com 16 pontos, e Sporting de Braga, terceiro com 21, defrontam-se sábado perlas 20H30 em Braga.