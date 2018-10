Ivo Vieira: «Fazer bom resultado para levar a confiança da equipa para outros patamares»

O treinador do Moreirense disse este sábado que quer ganhar na receção ao Marítimo, no domingo, a contar para a oitava jornada da Liga NOS, para "levar a confiança da equipa a outros patamares"."Estamos motivados por voltar a jogar em nossa casa. Sabemos que será um jogo de equilíbrios e perante uma equipa que vai querer disputar o jogo. Temos de fazer da nossa casa uma mais-valia, respeitando o adversário. Estamos concentrados para fazer um bom resultado para levar a confiança da equipa para outros patamares", disse Ivo Vieira.Na antevisão à partida, o treinador dos minhotos garantiu que o Moreirense "tudo fará para amealhar os três pontos", mas descreveu um Marítimo "difícil" pela "valia dos seus profissionais"."É um adversário com bons pontas de lança, um meio-campo muito intenso e competitivo e laterais que dão muita profundidade. É uma equipa com leque de profissionais de muita valia. Temos de tentar ser mais fortes em todos os momentos do jogo e procurar controlar o jogo a nosso favor", referiu o treinador do conjunto vimaranense.Moreirense, 15.º classificado com sete pontos, e Marítimo, que segue na oitava posição com dez, defrontam-se no domingo, às 15:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.