Ivo Vieira: «Fica um sabor amargo»

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, deixou elogios à entrega dos seus jogadores, apesar de o empate conquistado nos últimos minutos do encontro pelo FC Porto o ter deixado desalentado. "Aquilo que fizemos foi fantástico, os jogadores foram fabulosos na aborgdagem ao jogo e foram consistentes. Sofrer um golo no fim faz com que o resultado saiba a pouco. Sabíamos que íamos ter difculdades, porque o FC Porto é muito forte em muitos momentos do jogo, no jogo áreo e nas transições e fica um sabor amargo", salientou.O treinador de 43 anos ainda defendeu a forma como a sua equipa encara todos os jogos. "Salientar a valia dos meus jogadores que tiveram um comportamento exemplar. Fica um pouco áquem o resultado, porque pelo que fizemos podíamos ter levado mais pontos, mas também há mérito do FC Porto que acreditou sempre. No futebol defende-se o resultado com a equipa a atacar. Meter defesas e baixar linhas é dar indicações ao adversário de que abdicámos do jogo. Por isso, a minha equipa esteve bem, fomos obrigados a recuar mas por força do adversário.Já sobre o facto de a equipa de Moreira de Cónegos estar a surpreender neste campeonato, sendo o 5.º classificado, Ivo Vieira apenas pensa jogo a jogo, mas tem a ambição de manter este lugar até fim. "Os adeptos podem sonhar, todos temos esse direito. Mas, a nossa luta é fazer tudo para continuar nesta posíção, com todas as forças, com trabalho, como temos feito até aqui. No entanto, não podemos descansar à sombra, porque há equipas com orçamentos superiores e que investiram bastante para ficar nos lugares cimeiros e sabemos que em um ou dois jogos as coisas podem mudar. O compromisso é lutar pelo lugar que ocupámos e isso é um direito próprio", alertou.