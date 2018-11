Ivo Vieira garante que vitória na Luz não deixou Moreirense deslumbrado

O treinador Ivo Vieira disse esta quinta-feira que o Moreirense vai receber o Portimonense, na abertura da 10.ª jornada da Liga NOS, sem estar deslumbrado pela vitória por 3-1 alcançada no estádio do Benfica."É bom estarmos cientes da diferença entre os jogos. Não podemos negar o resultado e a exibição bem conseguidos na Luz, mas amanhã [sexta-feira] o jogo é completamente diferente. O adversário tem muita qualidade coletiva e tem, provavelmente, dos melhores oito planteis da Liga NOS em qualidade individual", disse Ivo Vieira.O técnico dos minhotos, que falava aos jornalistas na conferência de antevisão ao encontro, revelou que o plantel ficou "muito feliz" após a vitória inédita em casa do Benfica, mas garantiu que não há deslumbramento e notou que o plantel "focado no trabalho". "Temos de estar muito focados no que temos de fazer e não facilitar nem um milímetro na nossa tarefa", disse o treinador do Moreirense.Ivo Vieira espera um jogo "aberto, entre duas equipas à procura de vitórias", e sublinhou que o foco da sua equipa é a conquista dos três pontos. "Temos de fazer tanto ou mais do que fizemos na Luz para conseguir um resultado positivo", disse o técnico, que descreveu o conjunto algarvio como "uma equipa que gosta de atacar e colocar muita gente no processo ofensivo".O Moreirense, sétimo classificado do campeonato, com 13 pontos -- posição que Ivo Vieira considerou "estável" -, recebe na sexta-feira o Portimonense, 11.º colocado, com 11.O jogo realiza-se às 19:00 horas, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.