Ivo Vieira: «Jogadores têm todo o mérito pelo que fizeram hoje»

Ivo Vieira tinha dito na antevisão ao jogo em casa do Chaves que iria correr atrás dos pontos perdidos em casa com o Santa Clara, na última jornada. Depois do, o técnico mostrou-se satisfeito, dizendo que a equipa deve manter os pés bem assentes na terra."Há que desfrutar do resultado hoje, sabendo que o dia acaba à meia noite. Obviamente que já se começa a pensar no que vem daqui para a frente.Disse no lançamento do jogo que íamos correr atrás dos pontos perdidos em casa. Sei que criámos expectativas muito grandes a quem rodeia o futebol, e todo o mundo esperava um resultado diferente do que tivemos na jornada passada, mas as pessoas têm de perceber que todas as equipas lutam pelo mesmo.Temos de ter os pés bem assentes na terra, perceber que há equipas que também lutam pela vida, pelo seu orgulho e pelos pontos e que vamos encontrar dificuldades em alguns jogos e vamos perder pontos onde pensamos que os podíamos conseguir e ganhar pontos em jogos como este.Acreditava naquilo que a equipa podia fazer, os jogadores têm todo mérito pelo que fizeram hoje. O Chaves entrou bem e forte nos primeiros 15 minutos, depois estivemos bem, com situações de golo. Na segunda parte, dominámos e entrámos novamente melhor. O jogo podia ter ido para um resultado de tranquilidade. Ao sofrermos o 2-1, o Chaves também acreditou, mas fomos equilibrados e valentes até ao fim.Acho que é uma vitória merecida, os adeptos estiveram cá e vale sempre a pena puxar por nós e alavancar-nos. O resultado é para eles, que nos apoiaram imenso, e para os jogadores, que acreditam na qualidade que têm, que é imensa.O nosso grande objetivo é fazer uma época tranquila, como dissemos no lançamento da época, sabendo que ia ser difícil, pelo que tem sido feito nas últimas épocas no Moreirense. São resultados destes que dão alguma paz aos adeptos e a quem sofre pelo Moreirense.Não nos vamos iludir, pois há planteis de grande valia, mas nós também praticamos um bom futebol. Vamos lutar, tentar promover os jogadores pela qualidade que têm e cimentar o clube numa posição boa em termos estruturais na Liga", disse.