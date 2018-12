Ivo Vieira: «Jogadores trabalharam e deram o máximo»

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, lamentou a derrota deste domingo diante do Santa Clara, elogiando no entanto os seus jogadores pela entrega ao jogo."O Santa Clara acabou por ser melhor na primeira parte, criou-nos problemas no jogo direto. Tivemos pouca bola, pouca profundidade. Na segunda parte, melhorámos a espaços, mas sofremos um golo por mérito deles e demérito nosso num lance de corredor. É preciso dizer que a equipa teve um comportamento fantástico a tentar chegar à igualdade mesmo quando estava reduzida a dez. Sofremos um golo e acabámos por perder. Mas os jogadores trabalharam e deram o máximo. Há que frisar que os mesmos que ganharam cinco jogos seguidos [três para o campeonato e dois para a Taça de Portugal], foram os mesmo que não ganharam hoje", referiu."Tivemos dificuldade. Às vezes é a abordagem ao jogo. Há dias que as coisas surtem melhor efeito. O Santa Clara foi uma equipa que veio fazer pela vida e bem, porque vinha de um ciclo menos positivo. Isto acontece no futebol. Queriamos ganhar e na pior das hipóteses empatar. Mas, às vezes, o querer é mais do que poder", acrescentou o técnico.