Ivo Vieira: «Lutar até à exaustão para conseguir o objetivo»

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, disse esta sexta-feira que vai a casa do Desportivo de Chaves no sábado, para "correr atrás" dos três pontos no jogo da 13.ª jornada da Liga NOS.Ivo Vieira, que falava aos jornalistas na conferência de antevisão do encontro, admitiu que não contava com o resultado do último domingo (derrota caseira por 1-0 com o Santa Clara), mas mostrou-se otimista para a deslocação a Chaves."Este é um jogo para corrermos atrás desses pontos que não conseguimos conquistar e tudo farei para alcançar os três pontos. Jogo que nos vai oferecer muitas dificuldades. Mas vamos com as mesmas armas que o Chaves", disse o treinador.O técnico dos minhotos prometeu mesmo "lutar até à exaustão para conseguir o objetivo".Questionado ainda sobre a deslocação da próxima semana ao Dragão para os oitavos de final da Taça de Portugal, Ivo Vieira garantiu que o foco da equipa está no encontro com os transmontanos."Nem me lembrava desse [jogo]. Temos de perceber que o nosso foco principal é o campeonato, queremos fazer uma época equilibrada, sustentada, tranquila. A taça tem muito a ver com o que se encontra pelo caminho, o grau de dificuldade dos adversários. Estão 13 equipas da I Liga em competição, os grandes presentes, adversários muito fortes. Se tivermos muita sorte e formos competentes podemos alimentar esse sonho. Vamos fazer tudo para tirar um resultado bom em Chaves, depois logo se vê o jogo com o FC Porto", referiu.O Moreirense, décimo classificado com 16 pontos, e o Chaves, que é último com sete, defrontam-se sábado às 15:30 no terreno dos flavienses.