Ivo Vieira: «Não é todos os dias que se ganha na Luz»

Ivo Vieira considerou que afoi justa, num jogo com duas partes diferentes. O técnico referiu que gostou mais do primeiro tempo, reconhecendo que foi preciso defender nos segundos 45 minutos. O treinador também disse que os adeptos do Moreirense têm de estar satisfeitos."Acho que é uma vitoria meritória por aquilo que os jogadores fizeram. Foram duas partes distintas, sabia que ia ser um jogo difícil, mas acho que não nos devemos desviar da nossa ideia de jogo. Fomos nitidamente a melhor equipa na primeira parte. Na segunda parte tivemos de baixar as linhas por obrigação, pois o Benfica obrigou-nos a isso. Prefiro a equipa da primeira parte. Acho que é merecido o resultado pela qualidade que demos ao jogo. As pessoas que gostam do Moreirense devem estar radiantes porque não é todos os dias que se ganha na Luz", começou por dizer."É fundamental concentrarmo-nos já no próximo jogo, passei essa mensagem aos jogadores. Não lhes posso tirar o prazer de usufruir deste resultado, mas temos de ter o foco no próximo jogo, em nossa casa com o Portimonense. Vai ser duro e difícil e na próxima sexta temos de fazer pela vida para somar pontos", referiu, antes de falar na aposta na formação."Hoje estamos a falar e bem do Moreirense. Não temos capacidade para contratar grandes jogadores. O Benfica tem muitos jogadores da formação, o que é muito bom. O Moreirense não vai ter quatro ex-juniores a jogar na equipa principal nos próximos tempos. É um processo que poderá levar 10 anos, para que os jogadores da formação sejam capazes de integrar a equipa sénior", disse.