Ivo Vieira: «Não é um dado adquirido que as coisas aconteçam naturalmente»

Ivo Vieira anteviu na manhã deste sábado o duelo da Taça de Portugal, frente ao Sp. Covilhã, que decorrerá amanhã, no Estádio Municipal José dos Santos Pinto."O Moreirense tem sempre a sua responsabilidade em todos os jogos. Esta competição é diferente, temos a oportunidade de jogar com equipas de outras divisões, mas não é um dado adquirido que as coisas aconteçam naturalmente. Vamos encontrar um adversário que nos vai impor bastantes dificuldades, porque joga numa liga muito competitiva. Sabemos as dificuldades que existem em ultrapassar estes adversários nesta competição, por isso temos de estar bem preparados e respeitar o nosso adversário. Temos de estar focados, concentrados, interpretar o jogo como temos feito ultimamente, para ultrapassar este adversário, que tem valia, que joga num campo onde não é fácil jogar", frisou o técnico dos cónegos.Se os serranos atravessam um mau momento em termos de resultados, os minhotos buscam a 5.ª vitória seguida. "Da mesma forma que o Sp. Covilhã pretenderá ultrapassar o momento que atravessa, nós também desejamos manter a nossa fase boa. Temos de estar concentrados no que podemos fazer, neutralizar as mais-valias do adversário. Será um jogo difícil, que nos obrigará a estar muito aplicados. O grande objetivo é passar esta eliminatória, não a 5.ª vitória seguida. Temos de estar focados neste jogo, porque é a eliminar, não temos outra hipótese de poder fazer uma correção do resultado. Uma equipa vai ficar pelo caminho e vamos lutar para que sejamos nós", prosseguiu Ivo Vieira.Por último, o treinador explanou as especificidades de jogar no terreno do Sp. Covilhã: "Fica num ponto mais alto, é um campo de dimensões não tão grandes. A distância para a Covilhã é grande, são três horas de viagem, quase é mais rápido ir à Madeira, mas infelizmente não podemos ir de avião. Há campos difíceis, ainda para mais com as condicionantes do tempo, pois na Covilhã pode nevar. Não vejo que seja um problema para nós, não me vou refugir nisso seja qual for o resultado."Ivanildo Fernandes e Fábio Pacheco estão fora de embate devido a lesões.