Ivo Vieira: «Não fizemos um jogo bonito mas amealhámos três pontos»

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, admitiu que a sua equipa não fez "um jogo bonito" mas salientou a importância dos três pontos conseguidos frente ao Boavista."Tenho consciência do trabalho que faço, dos jogadores que tenho e das nossas capacidades. Entrar forte era importante, mas também encontrámos um adversário forte. Foi um jogo disputado. Boavista tem a felicidade do golo e é verdade que não fizemos um jogo perfeito e bonito. Mas amealhámos os três pontos e isso é muito importante. Temos de saber sofre e saber abordar o jogo em todos os parâmetros. Os nossos adeptos ajudaram-nos a inverter o resultado. São determinantes. Nesta época natalícia era importante acabar, não digo em grande, mas com uma vitória. Defendo que o espetáculo tem de ser bem jogado para termos pessoas nos estádios, mas por vezes a intensidade dos duelos não deixa que o jogo seja bem jogado. Fizemos boas exibições no Porto [derrota por 4-3 para a Taça de Portugal] e excelente em Chaves [vitória por 2-1 na jornada anterior]. Hoje foi mais de luta e mais quezilento. Temos de nos adaptar ao adversário. As equipas às vezes fazem aquilo que os outros deixam", frisou."O nosso grande objetivo no início da época foi traçado e continua a ser o mesmo. Tivemos dificuldades no arranque e eu assumi isso. Foram ultrapassadas. Sabíamos que a equipa ia crescer. Fazer um campeonato tranquilo que deixe a equipa tranquila e em paz é o que queremos. O que fizemos até hoje foi fantástico. Esperava fazer 18/20 pontos e fizemos 22. É muito bom. O mérito é todo dos jogadores porque trabalham até à exaustão. Não vale a pena porem-me questões sobre outros objetivos porque somos conscientes e estamos focados em fazer uma época tranquila. Obviamente que se pudermos ficar lugares mais acima, não vamos desperdiçar. Mas sabemos que é muito difícil. Temos de amealhar o máximo de pontos possível porque vai ser uma segunda volta difícil de certeza. Temos de estar preparados para um dia menos bom. Já tivemos um período muito bom e depois um interregno. Nós temos de estar preparados. Temos de olhar para a realidade e temos de procurar que o Moreirense cresça. Vamos jogar sempre para ganhar. Isso é uma realidade. Não posso profetizar se o Moreirense vai estar uma posição acima ou abaixo. Nunca podemos é desacreditar do processo de jogo", terminou o técnico.