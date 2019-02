Ivo Vieira: «Não vamos ser candidatos a nada»

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, colocou água na fervura após a sua equipa ascender ao 5.º lugar da Liga NOS, na sequência da vitória em casa do Belenenses (0-1), no fecho da 20.ª jornada."A equipa que ganhou foi a que foi mais eficaz. Foi um jogo dividido contra uma equipa com muita valia. O Belenenses joga muito bom futebol e é bem orientada. Sabíamos que íamos ter dificuldades. A expressão que mais ouvi esta semana era que estava garantida [a manutenção]. Temos objetivos no grupo e no lançamento da época o objetivo era fazer um campeonato seguro, que desse paz a estas pessoas de Moreira. É o que estamos a fazer, não me vou esconder, não vamos ser candidatos a nada, mas vamos continuar a jogar bem e defender a nossa posição. Existem equipas bem recheadas, com planteis vastos e que vão atacar este lugar. Eles são os grandes obreiros e a garantia é que vão lutar pelo objetivo já no próximo jogo", sublinhou Vieira.