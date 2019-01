Ivo Vieira: «Não vou ser hipócrita e dizer que o nosso objetivo é a salvação»

O Moreirenseesta segunda-feira o Aves e ascendeu à 5.ª posição. Uma vitória que no entender do treinador Ivo Vieira foi "merecida". A permanência deixou de ser o principal objetivo da formação de Moreira de Cónegos, mas para o técnico a luta pela Europa é "irrealista"."A equipa que fizesse golo, ganhava o jogo. Fomos nós e a vitória foi merecida. Sabíamos que o Aves procura bolas para os laterais rápidos que tem. Baixámos os blocos para estarmos preparados para isso. Fomos muito competentes e organizados, mas hoje estivemos aquém na tomada de decisão. O que fez a diferença foi o empenho e a dedicação. Os jogadores têm todo o mérito pelo que está a ser feito neste campeonato com o acréscimo e apoio da nossa claque. Quem fizesse golo arriscava-se a ganhar.""Traçámos um objetivo e não nos distanciámos disso. A ideia era que as pessoas que amam o Moreirense tivessem uma época de paz, ao contrário do que tem vindo a acontecer. Vamos tentar manter esta posição, tendo noção de que quando não ganharmos podemos descer algumas posições. Não vou ser hipócrita e dizer que o nosso objetivo é a salvação.""(Europa?) É irrealista. No arranque analisámos as equipas e há um leque de clubes - o Portimonense, o Vitória de Guimarães, o Belenenses, o Rio Ave - que têm historial e plantel para atacar estas posições. Têm plantel e orçamentos muito superiores ao nosso. Podemos viver um sonho, mas temos de ser realistas e ter consciência das valias dessas equipas. Vamos lutar por manter esta posição, isso é certo e disso não abdico, de sermos cada vez melhores e tentarmos tudo. Se ficaremos nos 10 ou oito primeiros será uma época muito bem conseguida."