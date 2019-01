Ivo Vieira: «O mérito é inteiramente dos jogadores»

Depois de duas derrotas, o Moreirense voltou aos triunfos, batendo em casa o Nacional por 2-1 , numa exibição que encheu as medidas ao técnico Ivo Vieira.

"No lançamento do jogo, quando disse que queria fazer alguns reajustes, não estava a mandar recados a ninguém. Temos uma pessoa que lidera o clube e tem mérito de o fazer bem há muitos anos. Eu disse que queria reajustes, é muito diferente de mandar recados. É ser realista nas questões que me foram feitas. Eu, como treinador, gosto que me metam pressão e de ser provocado.



O mérito é inteiramente dos jogadores. Eles é que jogam e trabalham e tentam implementar a ideia de jogo trabalhada durante a semana.



Tivemos situações para fazer mais dois ou três golos. Não conseguimos e depois as equipas crescem e acreditam que podem chegar ao empate. Não esperava depois do 2-0 ter essa dificuldade. Nós fomos mais fortes. Os pontos cada vez custam mais caro, mas nós sabemos o que queremos fazer.



Um dos meus principais objetivos é fazer uma época consistente no Moreirense, promover jogadores. As possíveis saídas - que não tenho informação que vá acontecer - é que me preocupam. Estou muito feliz e foquei isso com os atletas que estão no plantel."