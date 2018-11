Ivo Vieira: «Os jogadores foram grandes e estão de parabéns»

Ivo Vieira estava satisfeito pela. O treinador ficou agradado com a segunda parte e não se deixa deslumbrar pela boa fase que os cónegos estão a viver."Na segunda parte demos mais profundidade ao jogo. Os jogadores foram grandes e estão de parabéns, sobretudo pelo que fizeram na segunda parte. O resultado é justíssimo. O Portimonense é muito forte no contra-ataque e conseguimos estancar essas tentativas fortíssimas. A equipa deu uma resposta digna às dificuldades e às necessidades deste jogo.Teremos uma saída difícil à Covilhã para a Taça de Portugal e depois uma ida muito difícil a Braga. Vamos continuar a atacar os jogos e não vamos dizer ganhamos três e agora é para perder. Temos de ir avaliando. E os jogadores têm de desfrutar do momento que é bem merecido.Eu disse no início da temporada que esta equipa tinha potencial, mas precisava de maturidade. Tivemos aqui desempenhos muito bons em termos coletivos. Fizemos um jogo globalmente muito bom por mérito dos jogadores.Na primeira parte, fomos pouco audazes na abordagem à baliza do adversário. Chamei-os à atenção para a segunda parte e interpretaram muito bem as ideias que lhes dei para a segunda parte. Estou satisfeito.Temos os pés bem assentes no chão. Disse no começo da época que o que desejo é que o Moreirense faça um campeonato tranquilo. A posição que ocupamos é muito boa, mas sei que podemos ter percalços. Normalmente, não olho muito ao historial, olho ao trabalho semanal e não à história. Mas é positivo estar num lugar assim, mas não vou estabelecer metas novas ou deixar o nosso foco que é em estar no melhor possível e tranquilo. Se pudermos estar no encalço dos primeiros cinco melhor, mas nós sabemos que existe um fosso entre determinadas equipas da Liga e as outras", disse.