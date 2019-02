Ivo Vieira: «Os jogadores que tenho são fantásticos»

Ivo Vieira era um treinador orgulhoso no final do jogo em Santa Maria da Feira. Oe mantém-se no quinto posto, dentro dos lugares que dão acesso às competições europeias."Os jogadores que tenho são fantásticos e não há adjetivos suficientes para os caraterizar. Tenho de deixar também uma palavra de apreço para o Feirense, e que continuem a lutar porque tudo é ainda possível.""Fomos consistentes na primeira parte, num jogo que sabíamos que ia ser difícil, mas o momento que as equipas atravessam acabou por nos facilitar a vida em termos de disponibilidade para o jogo. Tivemos dificuldades quando o treinador do Feirense jogou com dois pontas de lança, cresceu no jogo, mas a vitória é inteiramente justa por aquilo que os meus jogadores fizeram.""A cada jogo, perseguimos a vitória e os bons resultados, e acreditamos naquilo que fazemos. Apesar de ser repetitivo, continuo a dizer existem equipas mais bem apetrechadas do que nós, mas vamos lutar sempre pelo nosso lugar".