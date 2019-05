Ivo Vieira promete "lutar até à exaustão" pelo 5.º lugar

O treinador Ivo Vieira disse esta quinta-feira que o Moreirense "vai lutar até à exaustão" pelo 5.º lugar na Liga NOS, esperando "muitas dificuldades" na sexta-feira frente ao Rio Ave, em jogo da 32.ª jornada da prova."Espero muitas dificuldades, pelo momento que o Rio Ave atravessa. Está numa das melhores fases da época e é uma equipa muito competitiva. Mas nós também estamos a fazer um campeonato muito regular e queremos defender este lugar. Na pior das hipóteses podemos lutar pelo quinto lugar na última jornada", disse Ivo Vieira.O Moreirense segue num inédito e surpreendente quinto lugar, com 49 pontos, mais quatro do que o 'vizinho' e perseguidor Vitória de Guimarães, sexto classificado, com quem vai jogar na última jornada desta época, enquanto o Rio Ave segue em oitavo lugar, depois de na ronda anterior ter imposto um empate 2-2 ao campeão FC Porto."Somos uma equipa que tem feito resultados bastante diferenciados nos jogos em casa, ao contrário do que aconteceu em outros anos. Isso sustenta a nossa ideia de querer sempre ganhar. Diante do nosso público sentimos mais força para a equipa crescer. A soma dos pontos que temos hoje é um misto dos resultados positivos fora e em casa. A equipa está sempre mais perto de ganhar em casa", observou o técnico dos minhotos.Ivo Vieira, que falava em conferência de imprensa de antevisão de uma partida que será a 300.ª do Moreirense na Liga NOS, rejeitou a ideia de que "o grupo esteja à procura de novos objetivos", em referência à possibilidade de atingir ou superar os 50 pontos, mas reiterou que "a luta pelo melhor lugar possível será feita até ao fim"."Não é uma meta que perseguimos deliberadamente, mas é um objetivo que está próximo de ser alcançado. Já tivemos duas oportunidades, vamos tentar desta vez alcançar esse número. É um objetivo natural pelos resultados, não o perseguimos desalmadamente", referiu.O Moreirense, 5.º classificado da Liga NOS, com 49 pontos, recebe na sexta-feira o Rio Ave, 8.º, com 39, em jogo com início às 20h30, no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras, em Moreira de Cónegos, da 32.ª jornada da Liga.