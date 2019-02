Ivo Vieira quer Moreirense "mais forte" em "jogo difícil" com Tondela

O treinador Ivo Vieira afirmou este s+abadi que o Moreirense vai tentar apresentar um futebol de "qualidade" para se impor ao Tondela, num jogo de "grau de dificuldade elevado", da 22.ª jornada da Liga NOS.Depois de um empate caseiro perante o líder FC Porto (1-1), que ajudou os 'cónegos' a cimentar o quinto lugar do campeonato, o técnico realçou que a sua equipa vai precisar de acreditar na sua "ideia de jogo" e de ter bola para se impor a um Tondela "competitivo", que também conseguiu um "resultado motivador" na jornada anterior - derrotou o Vitória de Guimarães (1-0)."Vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado. Preparámos o jogo de forma a conseguir os três pontos, tendo consciência que o adversário é uma equipa forte, competitiva, que não vira a cara à luta, com valias individuais e coletivas. Mas, nós, também temos as nossas e vamos tentar ser mais fortes do que o Tondela", disse, na conferência de antevisão ao jogo agendado de domingo, em Moreira de Cónegos.Para Ivo Vieira, a turma minhota vai ter ainda de saber "interpretar aquilo que o jogo precisa" e de igualar a "vontade e a disponibilidade" de um adversário "bem orientado" por Pepa, que, no seu entender, é sobretudo perigoso no contra-ataque."Temos de estar muito bem preparados para as saídas do Tondela, para as transições rápidas e para o jogo em profundidade, em que são muito fortes. É uma equipa que procura muito os cruzamentos pelos seus alas", descreveu.O Moreirense ocupa a última posição que, em princípio, vai garantir o apuramento para a Liga Europa, com 35 pontos, mais três face ao sexto, o Vitória de Guimarães, que recebe hoje, às 18 horas, o Portimonense, mas Ivo Vieira recusou sentir "mais pressão" por jogar depois do concorrente.O treinador 'cónego' reiterou, aliás, que a definição dos horários das partidas "não faz diferença alguma" e que os seus jogadores "não estão preocupados" com o que os adversários fazem, mas apenas em "trabalharem arduamente" para conseguirem resultados."Estes jogadores têm sido valentes e quase gigantes no trabalho que têm feito. Se o Vitória ganhar hoje, no domingo será um jogo natural para nós, porque temos a nossa pressão. A nossa grande pressão é sermos muito competitivos e respeitarmo-nos uns aos outros", salientou.Questionado ainda sobre uma eventual proposta da administração da SAD do Moreirense, presidida por Vítor Magalhães, para a renovação do contrato que o liga ao clube, Ivo Vieira respondeu que não houve, para já, qualquer conversação nesse sentido.O Moreirense, quinto classificado, com 35 pontos, recebe o Tondela, 11.º, com 23, às 15:00 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.